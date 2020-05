Mehrere Hundert GTI-Fans rollten an

Schon am Freitag hatten sich mehrere Hundert GTI-Fans in Kärnten getroffen - wir haben berichtet. Neben Tuning-Liebhabern aus Kärnten und den anderen österreichischen Bundesländern waren auch ausländische Kennzeichen dabei. Besuchern aus dem Ausland droht ja die Quarantäne in Kärnten.