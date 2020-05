Zu Tränen gerührt hat Oscarpreisträgerin Sandra Bullock am Freitag einer Krankenschwester in Los Angeles für ihren Einsatz während der Corona-Krise gedankt. „Danke dir, für alles was du tust. Während wir mit unseren Familien daheim sein können, musst du dort draußen harte, harte, harte Arbeit leisten“, sagte die 55-jährige Schauspielerin in der Web-TV-Talkshow „Red Table Talk“.