Besucherbox erlaubt wieder Familientreffen

Wie in anderen Einrichtungen in der Steiermark war in Liezen handwerkliches Geschick und kluge Improvisation für das von vielen lang ersehnte Angebot gefragt: „Mit Unterstützung des Haustechnikers haben wir eine Besucherbox installiert, in der wieder Familientreffen möglich sind. Es ist aber nur Sichtkontakt hinter einer Plexiglasscheibe erlaubt. Die Gäste müssen sich vorher anmelden, die Körpertemperatur messen und einen Mund-Nasen-Schutz tragen“, zählt Hausleiterin Iris Strohmeier einige der Vorsichtsmaßnahmen auf.