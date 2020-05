Schrittweise Rückkehr zur Normalität geplant

Obwohl die Corona-Fallzahlen in Russland weiterhin stark ansteigen, arbeitet die Regierung in Moskau rund um Staatspräsident Wladimir Putin bereits an ersten Lockerungen der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus und übertrug die Verantwortung für eine schrittweise Rückkehr zur Normalität an die einzelnen Regionen.