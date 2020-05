Wie ist die Lage in der Steiermark? In den Geburtenstationen der KAGes (etwa Graz, Leoben und Deutschlandsberg) gibt es eine solche Pflicht nicht, so ein Sprecher zur „Krone“. „Wir bieten es Schwangeren aber an, wenn sie es möchten.“ Die wenigsten Frau haben das aber bis zum ersten Schrei ihres Babys durchgezogen.