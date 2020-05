Die Zahl jener, die im Krankenhaus behandelt werden müssen, ist im Vergleich zum Vortag erneut gesunken. Derzeit befinden sich noch 309 Menschen in krankenhäuslicher Behandlung, am Freitag waren es noch 339 gewesen. 79 davon befinden sich aktuell auf der Intensivstation in Behandlung, zwei weniger als noch am Vortag.