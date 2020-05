Beim Zusammenstoß dreier Pkw und eines Motorrades sind am Freitagvormittag auf der Südautobahn in Niederösterreich drei Schwerverletzte zu beklagen gewesen, darunter auch ein Baby. Trümmer lagen nach dem Unfall über die gesamte Fahrbahn verteilt. Für die Versorgung der Opfer mussten zeitweise alle vier Fahrspuren in Fahrtrichtung Graz gesperrt werden.