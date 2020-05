In Mexiko wurden drei Krankenschwestern am Freitag in Coahuila im Norden des Landes stranguliert aufgefunden. In den vergangenen Wochen nahmen die Aggressionen gegen Gesundheitspersonal zu. Ob die Morde im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

(Bild: AP)