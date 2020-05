Auch für Salzburgs Tennis-Hoffnung Lukas Neumayer, der eine Wildcard erhielt. „Ein Duell mit Dominic Thiem wäre natürlich echt voll cool“, freut sich der 17-Jährige vom TC Radstadt auf Wettkampffeeling. Wenngleich für ein Kräftemessen mit der Nummer drei der Welt Losglück notwendig wäre: denn gespielt wird bei den Herren zunächst in vier Vierer-Gruppen. „Aber so habe ich zumindest drei Partien fix“, betont Luki. Der im Jänner in Australien sein erstes Nachwuchs-Grand-Slam-Turnier bestreiten durfte. Das letzte Turniermatch bei einem Future in Tunesien Anfang März ist aber schon zwei Monate her.