Internetbetrügern saßen zwei in Tirol wohnhafte Männer auf, wie die Polizei am Freitag bekanntgab: Bei einer Online-Gebrauchtwagen-Börse wurden beide auf ein Angebot aufmerksam. Ihnen wurde vom „Verkäufer“ mitgeteilt, dass sich das Auto derzeit in Stockholm befände. Mehrere Tausend Euro, die die Männer daraufhin an ausländische Konten überwiesen, sind nun wohl futsch - denn der Anbieter meldete sich nicht mehr zurück.