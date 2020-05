Ab 18. Mai darf endlich wieder geprobt werden

Durch einen ausgeklügelten Schichtdienst, in dem nur kleine Arbeitsgruppen agieren, werden als erstes die Werkstätten im Haus ihre Aktivitäten aufnehmen. Ab dem 18. Mai stehen unter Einhaltung strenger Hygienekonzepte auf Probebühnen und in Probezimmern Einzelproben von Künstlern aller Bereiche am Programm. Ab 1. Juni soll es Möglichkeiten für Proben von Kleingruppen geben.