Mit Schere und Klebstoff lässt sich rasch das ein oder andere Muttertagsgeschenk selbst basteln. Im Internet finden sich reichlich Ideen. Die Esterhazy Betriebe bieten eine Bastelanleitung für einen bunten Blumenstrauß aus alten Eierkartons an. Auf der Facebookseite der Caritas Burgenland findet sich eine schnelle Bastelidee für ein Herz aus Stoff und Karton. Für die Danksagung an die Mama bietet der DIY-Blog welovehandmade.at Inspiration für selbstgemachte Aquarell-Karten. Etwas weniger Zeit in Anspruch nimmt eine Botschaft in einer Überraschungsschachtel. Die Anleitung dazu auf Seite 43 dieser Ausgabe. Wer lieber auf gekaufte Geschenke zurückgreift, wird heute von 9 bis 12 Uhr vielleicht beim Markt der Erde in Lutzmannsburg fündig. Unter dem Motto „Mutter NATUR“ werden regionale Köstlichkeiten angeboten. Beim Bio-Pflanzenmarkt in Langeck können noch bis 13 Uhr Jungpflanzen erstanden werden.