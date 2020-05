Zu streng sind die Quarantänevorschriften in der Heimat. Früher arbeitete die Pflegerin als Schneiderin in Rumänien. Seit 10. März ist sie im Burgenland und vermisst ihre Mutter in der Heimat sehr. „Wir telefoniernen täglich“, sagt Ileana. Landesrat Christian Illedits besuchte die Familie: „Solche Betreuungskräfte sind eine wertvolle Stütze.“ Vom Bund fordert er endlich eine Klarstellung, wer für die Kosten aufkommt, sollten Pflegerinnen nach ihrer Einreise nach Österreich in Quarantäne müssen.