Der Spielplan steht, am 11. September kickt Superbowl-Sieger Kansas City gegen die Houston Texans die Football-Milliardenliga an. Wichtiger ist aber der 15. September, 1.15 Uhr nachts. Da legen die Giants gegen Pittsburgh los, also jene New Yorker, für die Sandro Platzgummer als erster österreichischer Nicht-Kicker in der NFL auflaufen könnte! Der Tiroler Receiver, der übers „Pathway Program“ in den erweiterten 91-Mann-Kader sprang, sitzt auf Kohlen, wartet auf einen Flug in den „Big Apple“. Immerhin möchte er sich in baldigen Camps einen von 53 Fixplätzen sichern.