„Für das Personal in den Kindergärten und Krippen ist die Situation besonders schwierig. Die vom Bund im Hygienehandbuch angeordneten Maßnahmen können bei der Betreuung der Kleinsten nicht eins zu eins übernommen werden. Es ist unmöglich, den Abstand bei den ganz kleinen Kindern immer einzuhalten und dieselben Maßnahmen anzuwenden wie in Schulen“, betont Winkler. Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen in den einzelnen Gemeinden setzt das Land auf individuelle Lösungen, was die Gruppengrößen und den Personaleinsatz betrifft. Neben einem Leitfaden, der bereits versendet wurde, wird es in den nächsten Tagen auch noch ein Empfehlungsschreiben mit allgemeinen hygienischen und pädagogischen Richtlinien zu den Schutzmaßnahmen für die Pädagogen geben. Fix ist jedenfalls, dass es in den Sommerferien, in jeder Gemeinde Betreuung für schulpflichtige Kinder geben wird.