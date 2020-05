Die „Steirerkrone“ kennt dazu aktuelles Zahlenmaterial aus dem Innenministerium: Demnach wurde in den Jahren 2016 bis 2019 dieser Tatbestand 1275-mal zur Anzeige gebracht - in der Steiermark wurden insgesamt 127 Fälle den Behörden gemeldet. Besonders häufig sind Serben und Slowaken unter den Verdächtigen, heißt es in einer entsprechenden Anfragebeantwortung durch Minister Karl Nehammer (ÖVP).