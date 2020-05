Sag niemals nie zu einem „Leiberlwechsel“ im roten Landesregierer-Team: Der Sager von SPÖ-Chef Anton Lang in der „Steirerkrone“ sorgte für gehörige Aufregung bei den Genossen. Als „Ersatzspieler“ steht keiner mit der Hand nach oben am Spielfeldrand, dennoch gibt es einige, die in SPÖ-Kreisen als Personalreserve für höhere Weihen gelten. Allen voran Jörg Leichtfried und Max Lercher.