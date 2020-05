Nach zwei bestätigten Corona-Infektionen im Weißen Haus sind die Schutzmaßnahmen rund um US-Präsident Donald Trump und seinen Vize Mike Pence verschärft worden. Nun sollen die beiden täglich getestet werden. Bei den Erkrankten handelt es sich um einen Butler und die Pressesprecherin des Vizepräsidenten, Katie Miller. Sie ist wiederum mit Trumps engem Berater Stephen Miller verheiratet ist, hatte noch am Donnerstag an einer Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses teilgenommen. Neben Trump waren dabei auch First Lady Melania Trump, die Ehefrau von Pence und zahlreiche ranghohe Mitarbeiter anwesend.