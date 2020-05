Beim Torjubel in der deutschen Bundesliga sind nach Informationen der „Bild“-Zeitung zum Neustart der Saison nur „kurzer Ellenbogen- oder Fußkontakt“ erlaubt. Gemeinsames Jubeln, Abklatschen und Umarmungen seien zu unterlassen, berichtete die Zeitung am Freitag unter Berufung auf ein internes Papier („Covid-19 Organisations-Rundschreiben Sonderspielbetrieb“) der Deutschen Fußball Liga. Hier lesen Sie, was Eintracht-Coach Adi Hütter zu den Corona-Regeln der Bundesliga sagt.