„Wir werden mit Mails und Anrufen bombardiert“, sagt Schwarzlsee-Betreiber Klaus Leutgeb. „Die Menschen können nicht verstehen, warum wir das komplette Gelände gesperrt haben.“ Was ist der Grund? „Weil uns das Sozialministerium dazu zwingt.“ Eine ganze Liste an Vorkehrungen (Spurleitsystem für die Autos, bargeldloses Zahlen, Plexiglasscheiben und und und) für ein Öffnen des Geländes wurde in Premstätten abgearbeitet.