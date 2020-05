Der Mann hatte gegen 17.30 Uhr in einem Nebengebäude seines Anwesens Aufräumarbeiten durchgeführt. Unter anderem schnitt er mit der Tischkreissäge Holzstücke klein. Dabei geriet er mit der linken Hand in das Sägeblatt, hieß es seitens der Polizei. Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung per Helikopter ins Spital geflogen.