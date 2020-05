Die Zahnradbahn auf den Schafberg und die Festungsbahn in der Landeshauptstadt sollen mit 29. Mai in die neue Saison starten. Der Mönchsbergaufzug in der Stadt Salzburg - er stand während der Zeit der Ausgangsbeschränkungen für die Bewohner des Stadtberges in eingeschränkter Form zur Verfügung - erhöht Frequenz und Betriebsdauer ab 15. Mai. Die Passagiere auf den Schiffen und die Gäste der anderen Attraktionen müssen eines selbst mitgebrachten Mund-Nasen-Schutz tragen.