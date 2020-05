Gleich zwei Mal musste in den vergangenen 24 Stunden in der Steiermark die Bergrettung ausrücken: In den Nacht auf Freitag musste ein Mann aus dem Toten Gebirge gerettet werden. Und Freitagnachmittag ist eine Frau am Eisenerzer Reichenstein auf einem Schneefeld ausgerutscht und 300 Meter in die Tiefe geschlittert.