Mit einem Facebook-Posting hat die bayrische AfD just am Gedenktag an das Weltkriegsende vor 75 Jahren für große Empörung gesorgt. Nicht der 8. Mai sei der Tag der Befreiung, sondern „Merkels endgültiger Rückzug wird einst als Tag der Befreiung in die Geschichte eingehen“, schrieb der Landesverband am Freitag.