Mit den steigenden Nächtigungszahlen steige auch die Kriminalität. Hier würden auch Tätlichkeiten wie Körperverletzungen in Apres-Ski-Bars und an der Salzburger Lokalmeile am Rudolfskai zu tragen kommen. 40 Prozent der angezeigten Fälle betreffen Ausländer, an erster Stelle steht Deutschland mit 1.660 Anzeigen (plus 16,2 Prozent), auf Platz zwei folgt Rumänien mit 731 Anzeigen (plus 3,7 Prozent) und auf Platz drei die Türkei mit 692 Anzeigen (plus 22,1 Prozent).