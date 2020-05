289 Rehe wurden im Vorjahr laut Jägerschaft allein in der Steiermark von Hunden gerissen, die Dunkelziffer dürfte noch weit höher liegen. Das ist grauslich, tierquälerisch - und zu verhindern: Denn Hunde gehören gerade jetzt, in dieser heiklen Zeit, in der viele Wildtierbabys auf die Welt kommen, an die Leine!