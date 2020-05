Halsbrecherischer Fahrstil

Der 55-Jährige fuhr in einem halsbrecherischen Fahrstil mit bis zu 150 km/h auf der kurvenreichen B38 in Richtung Haslach. Er überholte an einer absolut unübersichtlichen Straßenstelle einen anderen Pkw. Im Ortsgebiet von Haslach fuhr er dann in eine Sackgasse, weshalb er gestellt werden konnte.