„Bereits am Mittwoch wurden in Villach in einem Wohnhaus Ermittlungstätigkeiten durchgeführt. Dabei wurde aus der Wohnung eines 19-jährigen Villachers markanter Geruch nach Cannabis wahrgenommen. Da Beschuldigte einer freiwilligen Nachschau nicht zustimmte, wurde über die Journalstaatsanwältin eine mündlich verfügte Anordnung zur Wohnungsdurchsuchung erwirkt“, heißt es seitens der Polizei.