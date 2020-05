So strahlend der Konjunkturhimmel noch bis Februar dieses Jahres war, seit Corona ist alles anders: fast 600.000 Arbeitslose, dazu rund 1,2 Millionen in Kurzarbeit. Herr Präsident Mahrer, wie lange soll das so weitergehen?

„Wenn jetzt die Gastronomiebetriebe öffnen können, ändert sich auch die Stimmung im Land. Ich sage ganz einfach: Wer jetzt Geld ausgibt, der tut etwas für sein Land, für seine Familie und für sich selbst. Jetzt heißt die Devise: kaufen, kaufen, kaufen. Das ist gut für den Gastwirt, für den Handel, das bringt Steuern und Sozialabgaben.“