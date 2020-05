„Nach zwei Wochen war das Grundgerüst fertig“, sagte Hampel. Fünf Versionen wurden zunächst in additiver Fertigung, sprich mit einem 3D-Drucker, seit März gebaut. In Woche drei haben bereits die ersten Tierversuche stattgefunden, ehe Pulmologen die Maschine testeten. „Wir hatten kaum Zeit und haben alles in Eile entwickelt. Wir mussten aber nicht nur schnell, sondern kostengünstig sein und ohne Teile, die etwa für andere Beatmungsgeräte am Weltmarkt gekauft werden können, arbeiten.“ Dadurch sei die regionale Herstellung nun gesichert.