Nach Kollision gegen Grundstücksmauer gefahren

Das hätte der 22-Jährige wohl besser nicht tun sollen. Der Lenker des Autos bog nämlich nach links ab. Dadurch kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem Motorrad. Der Motorradlenker verlor in weiterer Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in eine Grundstücksmauer. Er wurde durch den Unfall lediglich leicht verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettung und den Notarzt in die Klinik Innsbruck gebracht.