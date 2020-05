Grüne wollen All-Parteien-Lösung

Die Grünen jedoch bekundeten am Freitag weiter, an einer All-Parteien-Lösung festhalten zu wollen. „Unser Ziel bleibt, eine Kommission einzusetzen, die von allen mitgetragen wird“, betonte Klubobmann Mair. Er rief alle Parteien dazu auf, sich an das vereinbarte Prozedere zu halten. „Alle an einen Tisch, wie vereinbart. Nur so werden wir zu einer Lösung kommen, die von allen mitgetragen wird. Und das ist aufgrund der Vorkommnisse rund um Ischgl dringend notwendig“, so Mair. Welche Kommissions-Zusammensetzung für die Grünen die beste Lösung wäre, wollte Mair mit Verweis auf die kommenden Gespräche nicht vorgreifen.