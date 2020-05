In dem Erlass ist festgehalten: Ab 18. Mai gilt eine Höchstgrenze von 18 Schülern pro Gruppen. Alle größeren Klassen müssen also geteilt werden. Das Ministerium empfiehlt den Schulen dabei das „Drei plus zwei Tage“-Modell - also drei Tage Unterricht für die eine Gruppe und zwei Tage für die andere, in der Woche darauf umgekehrt. Schulautonom soll auch eine andere Lösung möglich sein. Auf berufstätige Eltern in unterschiedlichen Klassen oder Schulen soll Rücksicht genommen werden.