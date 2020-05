Ausblicke in die Geschichte

„Trotzdem werden wir den Bürgern der Stadt hier etwas ganz besonderes bieten“, ist sich Hochreiter sicher: In den Räumen in der Kanonenbastei kann man in die Geschichte des Schloßbergs eintauchen, im Innenhof wird gerade ein Hain mit Bäumen angelegt, der Blick vom Berg auf die Stadt wird technisch erweitert, und man kann auch in die Vergangenheit sehen.