Nach 15 Verhandlungstagen im BAWAG/Refco-Prozess sind die Angeklagten am Freitag am Landesgericht Wiener Neustadt freigesprochen worden. In der 15 Jahre alten Causa ging es um einen 350 Millionen Euro schweren, sogenannten Blitzkredit, den die BAWAG an den US-Broker Refco im Jahr 2005 vergeben hatte.