Der am 4. Juni startende Ibiza-U-Ausschuss wird wahrlich nicht arm an prominenten Auskunftspersonen sein - die beiden Schlüsselfiguren werden bereits am ersten Tag einvernommen. Schon kommende Woche soll den Ex-FPÖ-Politikern Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus eine Ladung ins Haus flattern.