80 Prozent weniger Umsatz

Angelo La Ruffa, Geschäftsführer von sechs Lokalen in und um Linz, musste in den letzten Wochen auf rund 80 Prozent seines Umsatzes verzichten. „Wir freuen uns schon auf unsere Gäste und wollen italienisches Urlaubsgefühl in unsere Gastgärten bringen“, so La Ruffa.