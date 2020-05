„Reservieren Sie einen Tisch!“

Ab 15. Mai können also wieder Wirtshäuser und andere Gastronomiebetriebe besucht werden. Achleitners Appell dazu: „Nutzen Sie diese Gelegenheit und reservieren Sie einen Tisch bei der Gastronomie in Ihrer Nachbarschaft. Mit einem Wirtshaus- oder Restaurantbesuch tut man nach den wochenlangen Beschränkungen nicht nur sich selbst was Gutes, sondern Sie unterstützen damit auch heimische Betriebe und ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.“