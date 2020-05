Anhaltende Kritik

Die anhaltende Kritik an Martin Kitzberger kam nicht nur vom Wachpersonal, auch Pfleger, Ärzte und der Zentralausschuss der Justizwache schlossen sich an. Letzterer forderte einstimmig die Ablöse von Kitzberger. Diesem wurde daraufhin ein Mentor in Person von Josef Pühringer, Leiter der Abteilung Sicherheit in der Generaldirektion, zur Seite gestellt. In einer neuen Anfrage an Ministerin Alma Zadic wollen FPÖ-Abgeordnete nun Rechenschaft über das Ergebnis des Mentoring. Und sie fordern Auskunft über den Stand der millionenteuren Erweiterungspläne für die JA.