„Jetzt herrscht erst einmal Stillstand. Wir haben die nächsten Schritte auf den Herbst verschoben“, sagt Simon Wallner, Bürgermeister von Obertrum und Obmann des Regionalverbands. Man will erst einmal die Auswirkungen der Krise abwarten. „Gerade jetzt wäre das Projekt als regionale Investition und vor allem für die vielen Kinder wichtig“, so SPÖ-Sportsprecher Max Maurer, der sich eine Beteiligung des Landes an den laufenden Kosten wünscht. Das wurde von Seiten der Landesregierung bereits einmal abgelehnt. „Es wäre auf jeden Fall das falsche Signal es jetzt nicht zu machen. Denn das Projekt ist für den Flachgau bereits überreif“, so Maurer.