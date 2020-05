„Ich hab es geschafft, meinen Gluteus maximus (den großen Gesäßmuskel) in einem Moment übereifriger Gartenarbeit in Stücke zu reißen“, so May auf Instagram zu einem Selfie mit Mundschutz aus dem Krankenhaus. „Nein, das Virus hat mich bisher nicht gekriegt, Gott sei Dank“, betonte er in Anspielung auf die Covid-19-Krise.