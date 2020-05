Minus Risikozuschlag

„Zieht man die 20 Prozent Risikozuschlag ab, liegen wir deutlich unter den 90 Millionen Euro der ÖBB“, so Naderer-Jelinek. Sie will nun so rasch wie möglich die Gespräche mit LH Thomas Stelzer (VP), Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP), einem Vertreter der ÖBB und Experten aus dem Verkehrsministerium wieder aufnehmen: „Am runden Tisch würden weniger als zehn Personen sitzen. Das wäre erlaubt!“ Gerade in dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage wären aus ihrer Sicht Investitionen enorm wichtig, um die Wirtschaft anzukurbeln.