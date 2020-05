Sicherheitsabstand, Schutzmaske und räumliche Trennung - die diversen Corona-bedingten Hygienemaßnahmen, etwa im heimischen Handel, haben in den vergangenen Wochen immer wieder für Verwirrung und Verunsicherung bei den Betroffenen gesorgt. Jetzt gibt es zumindest in einer Frage Klarheit: Wie das Arbeitsinspektorat am Freitag nach einer Anfrage der Gewerkschaft wissen ließ, ist es im Sinne der Covid-19-Lockerungsverordnung für Mitarbeiter in Geschäften mit vorhandener Plexiglas-Scheibe nicht erforderlich, auch eine Schutzmaske zu tragen.