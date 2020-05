Zuerst ein Mistkübel

Seine Brandserie in Enns begann am 19. Jänner mit einem Mistkübel, später fackelte er einen Müllcontainer am Bahnhof ab und dann entfachte er in einer Holzhalle am ehemaligen Güterbahnhof Feuer. Dieser Brand legte sogar die Westbahnstrecke lahm. Ein Oberleitungsmast drohte auf das Bahngleis zu stürzen. Bereits am nächsten Tag brannte ein Holzhaufen nahe des Donauradweges.