Extra Verkaufsstände

„Wir bereiten uns schon seit einer Woche auf den Muttertag vor“, verrät Sylvia von Blumen Calovini mit insgesamt acht Standorten in Tirol. Rund 20 Euro werden im Schnitt für jede Mama ausgegeben. „In den vergangenen Jahren sind oft auch Väter mit ihren Kindern zum Einkaufen gekommen. Wohl aufgrund der Maskenpflicht und diverser Schutzmaßnahmen werden die Sprösslinge nun meist zu Hause gelassen“, konnte die Blumen-Fachfrau beobachten. In den Einkaufszentren wie etwa im DEZ in Innsbruck oder in den Stadtgalerien in Schwaz wurden zusätzlich Verkaufsstände aufgebaut. „Damit wollen wir vermeiden, dass der Andrang in den Geschäften selbst zu groß wird.“