Im Zeichen der Corona-Pandemie ist am Freitag in Europa an das Weltkriegsende vor 75 Jahren erinnert worden. In Paris, London und Moskau wurden die Gedenkzeremonien aufgrund der geltenden Hygiene-Auflagen aber stark eingeschränkt. In Frankreich legte Präsident Emmanuel Macron am Freitag Kränze nieder, Großbritanniens Königin Elizabeth II. möchte sich am Abend in einer Fernsehansprache an die Bürger wenden. Auch in Deutschland und Russland fällt das Gedenken in diesem Jahr kleiner aus.