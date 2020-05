Bei Platzmangel auf der Mauer wird Wiese benutzt

Dutzende junge Menschen – überwiegend Studenten – sitzen dicht nebeneinander, aufgereiht wie Ölsardinen in der Dose. All jene, die keinen Platz auf der begehrten Mauer gefunden haben, sitzen beziehungsweise liegen gemütlich in der Wiese – Picknickdecke an Picknickdecke versteht sich. Den kleinen Babyelefanten scheint hier niemand zu kennen. Zumindest hält so gut wie keiner diese 1-Meter-Abstandsregel ein, die ja für öffentliche Orte gilt.