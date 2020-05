„Diese sofortige vorübergehende Änderung wurde eingeführt, da ein dicht gedrängter Kalender und Spiele bei mitunter großer Hitze drohen, was sich beides auf das Wohl der Spieler auswirken könnte“, hieß es am Freitag in Mitteilungen der FIFA und des IFAB, das über grundlegende Regeländerungen im Weltfußball zu entscheiden hat. Um Zeitschinden zu unterbinden, müssen die Wechsel innerhalb von drei Zeitfenstern exklusive der Halbzeit vorgenommen werden.