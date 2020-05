Um den vielen Müttern und Großmüttern unter den Bewohnern dennoch so etwas wie Festtagsstimmung zu vermitteln, springt das Land diesmal mit besonderen Grüßen ein: 50 Gruppen des NÖ Blasmusikverbandes werden vor jedem der Pflegezentren Aufstellung nehmen und gewissermaßen Platzkonzerte geben. „Damit wollen wir einerseits den Bewohnerinnen alles Gute zu ihrem Ehrentag wünschen. Und andererseits auch allen Pflegekräften, die noch dazu an diesem besonderen Sonntag Dienst haben, danke für ihre Leistungen in so schwierigen Zeiten sagen“, erklären Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Soziallandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Die Betreuerinnen haben in den vergangenen Wochen in ihren Mehrfachrollen als fachkundige Helferinnen und liebevolle Bezugspersonen für die Senioren wahrlich Durchhaltevermögen bewiesen.