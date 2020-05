Am Montag und Dienstag führt die Asfinag im Pianner/Quadratscher Tunnel notwendige Arbeiten an der elektromaschinellen Einrichtung durch. Das heißt: In der Zeit von 8 bis 16 Uhr wird der Verkehr in einer Fahrtrichtung über die Anschlussstellen Pians und Landeck-West über die Landesstraße umgeleitet.